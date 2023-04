Al 14 miljoen kliks naar verdachte websites vermeden door Belgisch Anti-Phishing Shield

Wat moet je doen nu rente voor woonkre­diet zo hoog is? Paul D’Hoore legt uit

Geld lenen was zelden zo duur als vandaag. De gemiddelde rente op een woonlening met een looptijd langer dan tien jaar bedroeg in februari 3,11 procent, blijkt uit recente gegevens van de Nationale Bank. Dat was het hoogste peil sinds augustus 2014. Wie een lening met variabele rente wil, moet intussen zelfs al 4 procent intrest betalen. Paul D’Hoore legt in VTM NIEUWS uit wat je nu het best doet wanneer je een lening aangaat.