Al 13.973 Oekraïense minderjarigen in België, Beke doet oproep aan pleeggezinnen

Er zijn in ons land al bijna 14.000 minderjarige Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Velen onder hen zijn samen met hun ouders van de oorlog gevlucht. Maar er is ook een groep, vooral 16- en 17-jarigen, die door een pleeggezin opgevangen moeten worden.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en federaal staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bezoeken maandag een pleeggezin in het Oost-Vlaamse Vinderhoute, waar een Oekraïens meisje verblijft. Vandaag zijn al 106 kinderen en jongeren die zonder ouders of familie uit hun thuisland gevlucht zijn, ondergebracht in een pleeggezin in Vlaanderen. Dat volstaat niet en Pleegzorg Vlaanderen is op zoek naar bijkomende pleeggezinnen voor jongeren op de vlucht.

Lees ook Scholen krijgen extra middelen voor Oekraïense kinderen

“Het is geen sinecure om goede pleeggezinnen te vinden”, zegt minister Beke, “Ik kan enkel een oproep doen aan gezinnen om dat te doen. Ze worden dan gescreend om te kijken: zal dit lukken? Want het is wel een sterk engagement dat van mensen gevraagd wordt.”

Versnelde screening

Sinds de crisis in Oekraïne is een versnelde screening van kracht en worden kandidaten intensief begeleid als een jonge vluchteling in hun gezin komt wonen. Als in Oekraïne een nieuwe vluchtelingengolf de opvangcapaciteit onder druk zet, is het belangrijk dat kandidaten die procedure al hebben doorlopen.

“Op dit ogenblik vangen we iets meer dan honderd kinderen op”, zegt Beke, “Maar we denken dat er misschien meer nodig zal zijn in de toekomst.” Vorige week landde een vlucht met 54 kinderen aan boord uit Boetsja, de voorstad van Kiev waar de oorlog een brutale tol heeft geëist. Het gaat om kinderen die zijn overgekomen omdat hun ouders getraumatiseerd zijn of omdat ze door het conflict in het thuisland moeten blijven.