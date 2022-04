Al 125 salmonella-infecties in Europa als gevolg van besmette chocoladeproducten Ferrero, Zorg en Gezondheid onderzoekt 16 gevallen in Vlaanderen

Er zijn in verschillende Europese landen tot nu toe zowat 125 salmonella-infecties vastgesteld die gelinkt zijn aan besmette chocoladeproducten van het merk Ferrero. In eigen land spoort het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zestien mensen op die tussen januari en midden maart besmet geraakt zijn.

In Zweden zelf gaat het voorlopig om vier gevallen. Britse media meldden eerder 63 gevallen in het Verenigd Koninkrijk, het Ierse voedselagentschap spreekt van 10 gevallen in Ierland. In Frankrijk is er dan weer sprake van 21 zieken. Vaak gaat het om jonge kinderen.

Het FAVV riep gisteren verschillende chocoladeproducten van het merk Ferrero terug van bij de consument vanwege de aanwezigheid van salmonella. Het gaat om Kinder Surprise 20g én 3x20g met een vervaldatum tussen 11/07/22 en 7/10/22, Kinder Surprise Maxi (vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22), Schoko-Bons (vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22) en Kinder Mini Eggs (tussen 10/08/22 en 10/09/22). De producten in kwestie werden geproduceerd in de Ferrero-fabriek in Aarlen.

Koorts, buikkrampen en diarree

Salmonella is een bacterie die de infectie salmonellose kan veroorzaken. Dat is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. Maar in sommige gevallen kan salmonellose meer ernstige vormen aannemen. De symptomen zijn koorts, buikkrampen en diarree, binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd.

“Ferrero moet verantwoordelijkheid nemen”

“Ferrero moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, stelt FAVV-woordvoerder Jean-Sébastien Walhin. “We zijn in contact met het bedrijf en hebben in de late voormiddag een vergadering. We hebben ook contact met andere gezondheidsautoriteiten via het RASFF, een waarschuwingssysteem dat problemen rond agrovoedingsproducten in de Europese Unie signaleert.”

De bron van de besmetting werd nog niet gedefinieerd, aldus het FAVV nog. “Er loopt een onderzoek, we hebben stalen afgenomen van het voedsel. Bij vorige controles van het bedrijf zijn nooit problemen opgedoken.”

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt voor de consument van het FAVV via het onlineformulier of op het gratis nummer 0800/13.550.