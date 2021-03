Akkoord Verviers: Malik Ben Achour (PS) voorgesteld als burgemeester

Gerechte­lijk onderzoek geopend naar vzw Let’s Go Urban: onderzoeks­rech­ter aangesteld

19 maart In het dossier van Let’s Go Urban, van het Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is een onderzoeksrechter aangesteld om de hele zaak te bekijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan onze redactie. “De twee lopende onderzoeken zullen gebundeld en onderzocht worden", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.