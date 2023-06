Akkoord tussen regering en Engie over kernreactoren: ten vroegste in november 2025 starten Tihange 3 en Doel 4 terug op

Engie en de regering zijn het eens geraakt over een verlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. Ook is afgesproken hoe de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van radioactief afval betaald zal worden. “Waterdichte garanties voor de energiebevoorrading hebben we hiermee niet, maar het is een wel een heel belangrijke stap”, analyseert politiek journalist Karel Lattrez in de video hieronder.

KIJK. “Zonder dit akkoord over kernreactoren, zaten we heel diep in de problemen”

Beide partijen kondigen een “tussentijds” akkoord aan over de verlenging van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 voor tien jaar. Het akkoord “beoogt een evenwichtige spreiding van de risico’s tussen beide partijen en het wegwerken van de onzekerheden rond de verwerking van het kernafval”.

Engie en de federale regering willen beide reactoren proberen in november 2025 al terug op te starten. Een voorwaarde daarvoor is dat de regelgeving wordt aangepast, zoals eerder aangekondigd werd. Als dat lukt, is er meer zekerheid over de energiebevoorrading in de winter van 2025-2026. In een ander scenario worden de jongste reactoren van Belgie pas in november 2026 terug actief.

De Belgische staat en Engie worden samen eigenaar van Doel 4 en Tihange 3. Daarvoor wordt een bedrijf opgestart.

Energieprijzen

Dat de twee kernreactoren langer in gebruik zullen blijven, kan ervoor zorgen dat de energieprijzen in ons land lager zullen worden. Maar volledige zekerheid daarover is er zeker niet. “Het is de markt die bepaalt wat de prijzen zijn”, legt Lattrez uit bij HLN LIVE. “Hier is de redenering van de regering dat we door die kerncentrales minder afhankelijk zullen zijn van andere landen en van grillen op die energiemarkt.”

In de afspraken tussen Engie en de federale regering zit nog wel een addertje onder het gras die de belastingbetaler geld kan kosten. Het energiebedrijf wilde namelijk enkel de reactoren verlengen als dat samen met de overheid gebeurt. “Engie wilde dat alleen doen als er een soort van prijsgarantie in het contract zat. Dat wil zeggen dat als de prijzen op de internationale markten dalen, de overheid dan bijschiet. Het is wel nog uitkijken naar de precieze bedragen”, legt de VTM NIEUWS-journalist uit.

Kost van kernafval

Dan is er ook nog de kost van het verwerken en bergen van kernafval. In het voorlopig akkoord is er een bedrag afgeklopt van 15 miljard euro. Dat komt bovenop het geld dat al is voorzien voor het ontmantelen van de kerncentrales. “Het gaat dan om het weghalen van de reactoren: van de grote stukken tot de kleinste kabeltjes. Dat is heel duur omdat het specialistenwerk is”, aldus Karel Lattrez. In totaal heeft de Engie-groep ten minste 23 miljard euro toegezegd.

“Vanuit de regering hoor je dat dat een comfortabel bedrag is. Of het uiteindelijk genoeg zal blijken, weten we pas over tien tot veertig jaar”, zegt de journalist bij HLN LIVE. “Pas dan weten we hoeveel het zal kosten om het afval in de grond te bergen en de kerncentrales te ontmantelen. Er zijn studies over, maar we weten het nooit zeker. Engie aan de andere kant heeft wel zekerheid, want de factuur is bekend. Die zekerheid kan een beursgenoteerd bedrijf gebruiken.”

Lang onderhandelen

De onderhandelingen met Engie kennen al een lange voorgeschiedenis. Lange tijd leek ons land af te stevenen op een definitieve sluiting van alle kerncentrales in 2025. De oorlog in Oekraïne en de waanzinnige stijging van de energieprijzen zorgden er finaal voor dat ook de groenen hun verzet staakten.

In maart vorig jaar sloot de regering-De Croo daarom een princiepsbeslissing om de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden, gevolgd door een ‘letter of intent’ met Engie op 21 juli. In januari van dit jaar volgde dan een eerste concrete deal met het bedrijf, waarin werd bepaald dat Engie alles in het werk zou stellen om beide centrales tegen de winter van 2026-27 te laten draaien.

Ontmanteling

Dat akkoord was noodzakelijk om meteen een aantal noodzakelijke studies op te starten. Het bevestigde ook dat er een vennootschap wordt opgericht waar de Belgische staat en Engie elk voor de helft in participeren voor de verdere uitbating van de kerncentrales. De toenmalige deal bevatte nog geen concrete bedragen. Een en ander moest immers nog worden uitgeklaard, zoals eventuele steunmechanismen en het plafond voor de prijs van het bergen van het kernafval, waar Engie op aandrong.

Wel was er een akkoord over de formule die zou worden gehanteerd voor de berekening van de kostprijs voor de behandeling van het afval. De ontmanteling van de zeven kerncentrales in ons land zou volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. De Belgische overheid zou enkel tussenkomen voor het afval van de twee centrales voor de tienjarige verlenging.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de onderhandelingen met Engie eerder af te kloppen, maar dat was blijkbaar wat optimistisch. Dat er nu toch een akkoord wordt aangekondigd, komt niet als een verrassing. Vorig weekend lekte uit dat er een belangrijke doorbraak was geboekt, met de bedoeling eind deze week af te ronden.

KIJK. Zullen energieprijzen lager blijven door akkoord? En wie zal voor kosten van verlenging opdraaien? Karel Lattrez licht toe