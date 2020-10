Akkoord rond inschakelen van tijdelijk werklozen in de zorg

Zes Antwerpse parken krijgen internatio­naal duurzaam­heids­la­bel

9:53 Met de Kesselse Heide in Nijlen, het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne, De Averegten in Heist-op-den-Berg, het Vrieselhof in Ranst, het park Vordenstein in Schoten en het Nachtegalenpark in Antwerpen mogen zes Antwerpse parken voortaan uitpakken met een Green Flag Award. Dat is een internationaal label voor duurzaamheid dat wereldwijd intussen aan 2.224 parken werd toegekend.