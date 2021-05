Akkoord over vergroening bedrijfswagens: vanaf 2026 enkel nog emissievrije auto’s volledig fiscaal aftrekbaar

De Vivaldi-coalitie legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Van Peteghem legde in april een voorstel op tafel. In zijn plan zouden de fiscale voordelen voor nieuwe niet-emmissievrije bedrijfswagens worden afgebouwd, waarna ze tegen 2026 volledig verdwenen zouden moeten zijn. Elektrische of andere emissievrije wagens zouden dan wel 100 procent fiscaal aftrekbaar worden.