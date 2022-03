Akkoord over kernuitstap moet er deze week komen, waarschuwt MR

De regering-De Croo raakte het maandagavond eens over een pakket dringende steunmaatregelen in het licht van de stijgende energieprijzen. Tegen het einde van de week moet er ook een akkoord op tafel liggen over de kernuitstap. Eind december kwamen de regeringspartners overeen om op 18 maart, dat is vrijdag, daarover een besluit te nemen.

Plan A is de volledige sluiting van de kerncentrales in 2025, waarbij een groot deel van die capaciteit zou worden opgevangen door gascentrales. Plan B voorziet de verlenging van de levensduur van de centrales Doel 4 en Tihange 3. Dat vereist het opstarten van een ingewikkeld administratief en wetgevend proces en onderhandelingen met Engie, de uitbater van de zeven Belgische kerncentrales. "Er moet deze week een akkoord komen over kernenergie. Als we in de maand maart geen beslissing nemen, zijn we te laat om keuzes te maken", benadrukte Bouchez dinsdag in ‘La Première’.

Vicepremier voor Ecolo Georges Gilkinet was voorzichtig, maar sloot de deur voor de verlenging van kernenergie niet. "We gaan de scenario's op tafel analyseren. De wereld is veranderd, we houden daar rekening mee. We zullen objectief analyseren, we zijn niet blind", zei hij aan Bel-RTL. "Er is een opening zolang hernieuwbare energiebronnen en onze energie-autonomie niet in het gedrang komen, en dat dit onze medeburgers niet in gevaar brengt. Ik wil geen energie die gevaarlijk is voor hen. Dat zijn de centrales die in de problemen zaten."

Het gesprek met Engie is lopende, zei Gilkinet nog. In ‘La Libre’ voegde Bouchez daaraan toe dat die niet erg geavanceerd zijn. Hij wijst daarvoor met de vinger naar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "De minister werkte alleen aan plan A. Pech, want het is plan B dat het lijkt te halen. Over een paar dagen moeten we inhalen dat er sinds december 2020 niets meer is gedaan."