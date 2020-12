Akkoord over betonstop: hogere vergoedingen voor eigenaars van grond in gebieden waar niet meer gebouwd mag worden

Nog 21.706 hectare ongebruik­te bouwgrond in woongebied

11:45 Eind 2019 was er in de Vlaamse gemeenten nog 21.706 hectare aan onbebouwde percelen in woongebied en 9.361 hectare aan aansnijdbare bouwgrond in woonuitbreidingsgebied beschikbaar. Dat heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).