Akkoord met Engie in de maak over langer openhouden kerncentrales, oppositie niet onder de indruk: “Bliksemafleider”

UPDATEDe federale regering heeft een akkoord bereikt met Engie over de levensduurverlenging van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dat meldt VTM Nieuws. Het akkoord over de levensduurverlenging en de maximumfactuur voor de berging van het nucleaire afval moet nog in tekst gegoten worden en wordt in de loop van volgende week ondertekend. De oppositie is echter niet onder de indruk. “Dit akkoord, of wat het ook is, is een been waar geen vlees aan hangt.”

KIJK. VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens: “Na maandenlang onderhandelen is er een akkoord met Engie”

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hebben het kernkabinet vandaag geïnformeerd over de lopende onderhandelingen met Engie, de uitbater van de kerncentrales in ons land, over de levensduurverlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Er is belangrijke vooruitgang geboekt in het dossier, bevestigt de woordvoerder van De Croo. Eens de deal helemaal rond is, moet het kernkabinet het licht op groen zetten.

De regering en Engie sloten in januari al een princiepsovereenkomst over het langer openhouden van de twee reactoren, maar Engie wilde een maximumfactuur voor de ontmanteling van de andere centrales en de berging van het kernafval. Het was de bedoeling om dat bedrag midden maart af te kloppen, maar dat lukte niet. Meer details daarover zijn niet bekend.

Het kernkabinet kwam vandaag hoe dan ook al samen over de fiscale hervorming, een project van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De spanningen rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib blijven op de achtergrond sluimeren.

Engie: “Intentie om binnenkort akkoord te ondertekenen”

Het Franse energiebedrijf Engie, de uitbater van de kerncentrales in België, bevestigt dat er “belangrijke vooruitgang is geboekt” in de onderhandelingen met de federale regering over de levensduurverlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Dat heeft een woordvoerster zaterdag gezegd.

“We kunnen bevestigen dat er vrijdag een vergadering is geweest waar belangrijke vooruitgang is geboekt”, aldus Nele Scheerlinck, woordvoerster van Engie in België. “De gesprekken lopen nu intensief verder, met de intentie om binnenkort een akkoord te kunnen ondertekenen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Bliksemafleider”

“Uitstekend nieuws”, klinkt het bij Open Vld en Groen, maar de oppositie is niet onder de indruk. “Volgens de ene ‘een akkoord’ volgens de andere ‘een doorbraak’. Alles staat of valt natuurlijk met de exacte inhoud”, reageert N-VA-Kamerlid Bert Wollants. “Veel vragen dus nog en voorlopig weinig antwoorden.”

Bij Vlaams Belang klinkt de kritiek scherper. “Men is bij Vivaldi wel heel snel met het naar buiten brengen van dit hoerabericht”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel. “De deal moet immers nog in een tekst gegoten en ondertekend worden, en de regering kan nog niks meedelen over welke vooruitgang er concreet geboekt zou zijn.”

Volgens de oppositiepartij is de mededeling “en poging om na de berichten gisteren over fysiek geweld binnen de kern van de regering snel met iets positiefs naar buiten te komen”. “Het gaat om een bliksemafleider, een schijnmanoeuvre. Een zoveelste Vivaldi-poging om aan te tonen dat men goed bezig is”, besluit Van Lommel. “Dit akkoord, of wat het ook is, is een been waar geen vlees aan hangt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.