Akkoord binnen ministerraad over apothekers die coronavaccins mogen toedienen

INTERVIEW. Microbio­loog Emmanuel André over de omikronva­ri­ant: "Antistof­fen, vaccins en medicijnen beschermen minder. Het wordt niet plezant”

“In januari zal omikron hier dominant zijn.” Na twee weken het vergrootglas op die ongure variant is microbioloog Emmanuel André (39) niet al te vrolijk gestemd. “Het is niet zeker of het ziekteverloop milder zal zijn en zelfs dan zal omikron door de hoge besmettelijkheid een hoge druk leggen op ons zorgsysteem. Wat wel zeker is, is dat onze antistoffen, onze immuniteit na de vaccins en een deel van onze medicijnen minder beschermen. Het zal niet plezant zijn wat ons te wachten staat.”

11:15