Akkoord bereikt om passagiers te compenseren voor annulatie 172 vluchten Ryanair

In juli 2019 had de consumentenorganisatie bij de Brusselse ondernemingsrechtbank een groepsvordering tegen Ryanair aangespannen om een schadevergoeding te eisen. Nadat de zaak in december 2020 ontvankelijk was verklaard, zijn beide partijen besprekingen begonnen buiten het gerechtelijk kader. Die besprekingen hebben nu tot een akkoord geleid.