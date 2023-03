Air Belgium vliegt vanaf het najaar naar VS en Azië

Air Belgium start in september twee nieuwe verbindingen op, naar de Verenigde Staten en naar Azië. Dat heeft CEO Niky Terzakis zaterdag gezegd aan Belga, in de marge van het Belgische staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

In november had Air Belgium nog beslist om diep te snijden in zijn aanbod. De Belgische luchtvaartmaatschappij schrapte vanaf maart nagenoeg alle vluchten naar de Antillen en wees daarvoor naar de hoge kerosineprijzen. Daardoor blijven momenteel alleen nog de verbindingen tussen Brussel en Mauritius en de in september opgestarte verbinding naar Zuid-Afrika - van Brussel naar Johannesburg en Kaapstad - over.

Terzakis had eerder al nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht gesteld. Nu bevestigt de CEO dat Air Belgium vanaf het komende winterseizoen vluchten naar de VS en een land in Azië gaat inleggen. Naar welke steden Air Belgium precies zal vliegen, wil de maatschappij nog niet kwijt, omdat onder meer de vergunningen nog niet rond zijn. Ook of de vluchten van Brussel of Charleroi zullen vertrekken, is nog onduidelijk.

Zakenplan

Eind december raakte bekend dat Air Belgium 10 miljoen euro ophaalde met nieuwe leningen bij aandeelhouders, maar de maatschappij is op zoek naar bijkomend geld. “We maken nu een zakenplan op voor de komende vijf à zes jaar. En ja, de maatschappij zal zich dit jaar moeten herkapitaliseren”, aldus Terzakis. Het geld is nodig om de vloot uit te breiden en nieuwe verbindingen op te starten. Hoeveel kapitaal Air Belgium zoekt, wil de CEO niet kwijt. Terzakis zegt wel “vertrouwen” te hebben in een goede afloop.

Het merendeel van de omzet van Air Belgium komt intussen uit vrachtvluchten. Daarnaast is het ook actief als chartermaatschappij, onder meer voor cruiserederijen, de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor en overheden. Zo haalde Air Belgium ook de vluchten voor het Belgische staatsbezoek naar Zuid-Afrika binnen.

