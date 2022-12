Air Belgium vindt in extremis 10 miljoen euro

Schaarbeek Dode (40) en gewonde in overbezet kraakpand, waar politie steeds vaker moet tussenko­men: “De spanningen in het gebouw blijven oplopen”

In een kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is dit weekend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Er stierf ook iemand een natuurlijke dood. Al maanden leven 900 mensen in erbarmelijke omstandigheden in het gebouw. De overbevolking en het gebrek aan hygiëne veroorzaken spanningen. “Het aantal tussenkomsten van de politie in het gebouw neemt sinds enkele weken alleen maar toe. En nog steeds is er geen oplossing”, zegt burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne (DéFi).

