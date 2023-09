Agressie in ziekenhuizen is dagelijkse kost: “Bont en blauw naar huis gaan, gewoon omdat je je job doet”

Groen wil ook in secundair onderwijs schoolmate­ri­aal gratis maken voor elk kind

Groen wil dat schoolmateriaal volledig gratis wordt voor elk kind in het basis- en secundair onderwijs, ongeacht de opleiding. “Onderwijs in België is in principe gratis, maar toch brengt naar school gaan nog grote kosten met zich mee voor ouders. Dat staat eerlijke kansen van kinderen in de weg”, zegt covoorzitster Nadia Naji.