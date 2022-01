Agoria pleit voor verplichte opleiding in knelpuntberoep voor langdurig werklozen

“De vele openstaande vacatures drukken de productiviteit in de bedrijven en zijn een rem op de heropleving van onze economie”, reageert Jolyce Demely van Agoria Vlaanderen. “De huidige uitval van werknemers door corona vergroot de noden van onze knelpunteconomie alleen maar meer, ook na de versoepelde quarantaineregels. Op korte termijn roept minister Crevits studenten op om zich aan te melden, maar wie niet opgeleid is, is moeilijk inzetbaar. Ik pleit meer dan ooit om te investeren in langdurig werklozen door een koppeling te maken tussen uitkering en opleiding naar een knelpuntberoep naar keuze voor mensen die langdurig werkloos zijn.”

Toekomst

De VDAB zegt dat zijn hele werking nu al gericht is op het in de kijker zetten van knelpuntberoepen. “Onze hele dienstverlening is gefocust op de knelpuntberoepen. Als het gaat over opleidingen voor knelpuntberoepen, bieden we er zelf aan of erkennen we er van partners. Daardoor kunnen werkzoekenden die opleidingen gratis volgen. We komen ook tussen in de verplaatsingsvergoeding en in kosten voor kinderopvang”, legt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel uit.