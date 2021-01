Agentschap Zorg en Gezondheid moet vaccinatiecijfers al meteen corrigeren: “Opnieuw evalueren of we ze kunnen gebruiken”

De Vlaamse regering heeft gisteren foutieve cijfers over het aantal vaccinaties in de woonzorgcentra gecommuniceerd. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat zich ook excuseert bij minister-president Jan Jambon (N-VA). Het agentschap zegt zo snel mogelijk te evalueren hoe de cijfers beter publiek gemaakt zullen kunnen worden.

Jambon kondigde gisteren de eerste vaccinatiecijfers aan uit de woonzorgcentra, samen met de belofte dat er een teller online gezet zou worden waarop iedereen de vooruitgang in Vlaanderen zou kunnen volgen. “We hebben tot op vandaag 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woonzorgcentra”, klonk het. “28.068 bewoners en 6.563 personeelsleden. Dat komt neer op 37 procent van alle bewoners die nu een eerste prik heeft gekregen, net als 8 procent van het personeel.”

Maar die cijfers blijken nu dus niet te kloppen: 28.000 inentingen bij bewoners in 112 rusthuizen zou neerkomen op 250 bewoners per rusthuis, terwijl er gemiddeld veel minder bewoners per rusthuis zijn. Uit een rechtzetting op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat er 26.503 vaccins geleverd zijn voor de bewoners van de woonzorgcentra, en geen 28.068. Dat is 33 procent van het aantal bewoners, in tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde 37 procent. Het aantal woonzorgcentra dat al vaccins heeft gekregen, werd dan weer fors naar boven bijgesteld, van 112 naar 234.

Quote Wij onderzoe­ken momenteel hoe we kunnen rapporte­ren over de geregi­streer­de toegedien­de vaccins Agentschap Zorg en Gezondheid

“Verkeerde berekening”

“Het cijfer was gebaseerd op een verkeerde berekening en onvolledige registratie in het e-loket”, zegt woordvoerder Joris Moonens, die zich ook excuseert bij de minister-president en de Vlaamse regering. “Niet alle woonzorgcentra vullen dat e-loket even systematisch in en bovendien waren er een verschillende dubbeltellingen. We moeten dus opnieuw evalueren of en hoe we deze cijfers kunnen gebruiken om te rapporteren over de vaccinatie in onze woonzorgcentra. We zullen dit zo snel mogelijk doen.”

Opvallend is dat het Agentschap Zorg en Gezondheid het in de rechtzetting ook niet meer over het aantal inentingen heeft, maar over het aantal leveringen. “De meest betrouwbare cijfers zijn momenteel het aantal vaccins dat geleverd wordt om meteen toe te dienen aan bewoners en personeel. Wij onderzoeken momenteel hoe we kunnen rapporteren over de geregistreerde toegediende vaccins”, zo klinkt het nog op de website van de gisteren beloofde vaccinatieteller. Daar staan tot nu toe enkel de cijfers van het aantal leveringen, maar de bedoeling is dat de teller de komende dagen stelselmatig wordt uitgebreid.

De nieuwe cijfers houden geen rekening met de zesde dosis die uit elke flacon van het Pfizer-vaccin gehaald kan worden en waarvoor de woonzorgcentra de instructies hebben om hun personeel mee te vaccineren. “Met die extra dosissen zullen dus al meer dan 5.000 personeelsleden intussen gevaccineerd zijn.”

Volgende week dagelijkse cijfers voor heel België

Vanop federaal niveau is ondertussen de belofte gekomen dat er “in de loop van volgende week” dagelijkse Belgische vaccinatiegegevens beschikbaar gemaakt zullen worden. “Het is belangrijk dat deze percentages worden gebruikt om Europese landen met elkaar te vergelijken, aangezien alle lidstaten vaccins ontvangen in verhouding tot hun aantal inwoners”, aldus Caroline Leys, de woordvoerster van het coronacommissariaat.

In afwachting van de dagelijkse update publiceert de statistische website OurWorldinData Belgische cijfers via het dashboard van IT’er Joris Vaesen, die zelf zijn dashboard opzette bij gebrek aan overheidscijfers. Momenteel komt hij uit op bijna 54.000 toegediende dosissen:

Dat zijn er 0,46 per 100 inwoners:

De internationale vergelijking vindt u hier:

