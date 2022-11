Agentschap Opgroeien neemt álle crèches van vrouw die baby met tape zou hebben vastgebonden in het vizier

Mama van kindje dat vastgebon­den werd met tape getuigt voor het eerst: “Tot voor dit gesprek wist ik niet dat er een foto van mijn zoontje rondging”

Mama Ishori Chhetri (38) is gechoqueerd over wat er zich heeft afgespeeld in de crèche van haar zoontje Ishan (2,5 jaar). Ze was altijd zo tevreden over ‘Mippie en Moppie’, tot ze hoorde dat het over haar zoontje ging die werd vastgebonden met tape. “Ishan is geen gemakkelijk kind, dat weet ik ook. Maar dit.... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik geloofde altijd in het goede van de crèche.”

16 november