Agentschap Opgroeien: "Dubbel zoveel niet-begeleide minderjarigen opgevangen in gemeenschapsinstelling"

Sinds begin dit jaar kwamen al 42 niet-begeleide minderjarigen in de gesloten instelling van Everberg terecht, in 2020 was dat aantal 22. "Vooral het gebrek aan duurzaam perspectief voor deze jongeren blijkt een probleem", zegt Niels Heselmans van het agentschap Opgroeien. Volgens het agentschap gaat het om jonge jongens, tussen de 10 en de 17 jaar oud, die gevlucht zijn uit Marokko, Algerije en Tunesië door een gebrek aan toekomstmogelijkheden en de lokroep van een beter leven in Europa. "Maar in Spanje, Frankrijk en ook in ons land belanden ze op straat en vallen ze ten prooi aan criminele netwerken", zegt Heselmans van het agentschap Opgroeien. "Tot ze op heterdaad betrapt worden omdat ze geld nodig hebben om te overleven en door de jeugdrechter aan een gesloten instelling worden toevertrouwd."

In Everberg worden de jongeren één of twee maanden opgevangen. Samen met onder meer Fedasil, het Rode Kruis en Minor Ndako stippelt het agentschap Opgroeien een vervolgtraject uit voor elke jongere in een opvangcentrum of binnen een voorziening voor niet begeleide minderjarigen. "We zetten stevig in op kennismaking zodat jongeren al weten waar en bij wie ze terechtkomen en zorgen voor een warme overdracht. Maar ook dan beslissen jongeren soms na enkele uren of dagen om weer het straatleven op te zoeken", zegt Heselmans.

Die pleit voor een structurele aanpak. "De gemeenschapsinstelling is een rustpunt, een noodstop in een razende en onmenselijke levensloop. Maar het is geen blijvende oplossing, terwijl dit wel nodig is. De zorg voor deze kwetsbare groep moeten we structureel aanpakken, met oog voor kwaliteitsvolle en cultuursensitieve opvang en ondersteuning. Deze jongeren hebben nood aan warmte, een plek waar voor hen gezorgd wordt, waar ze kunnen vergeten en verwerken."