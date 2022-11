Agentschap Opgroeien doet herevaluatie van probleemcrèches, vermoedelijk nog sluitingen: “We staan voor ontzettende berg werk”

Zemst Nieuwe horrorver­ha­len over verwaarlo­zing en agressie bij crèche Mippie en Moppie 3: “Zonder dat we het wisten, werd onze dochter uren aan een stuk huilend in bed gelegd met een lege maag”

Het incident in crèche Mippie en Moppie in Keerbergen waarbij een kindje vastgebonden werd met tape, blijkt slechts het topje van de ijsberg. Tientallen klachten van agressie, verwaarlozing en mishandeling in Mippie en Moppie 3 in Eppegem duiken nu op. Ze gaan allemaal over de uitbaatster M. B. en rechterhand B.V. Samen met een 40-tal ouders en ex-werkneemsters eist mama Glenda (37) nu gerechtigheid voor haar dochter Féline (5) en alle kinderen van Mippie en Moppie. “In Keerbergen was het schrijnend, maar Eppegem is zonder twijfel de beerput. Alle vestigingen moeten nú gesloten worden.”

