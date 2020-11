Agente krijgt klappen tijdens arrestatie, rechtbankvoorzitter betreurt haar uitspraken: “Ze mag niet reageren zoals een gewone burger”

Een agente die vorige week aangevallen werd tijdens een Covid-controle in Sint-Joost heeft voor de camera van RTL nog een keer haar verhaal gedaan. Een man die hier illegaal verblijft, probeerde haar te wurgen en haar wapen af te nemen. “Op zo’n moment gaat er 2.000 volt door je lijf”, klinkt het. Ze vindt het schandalig dat de dader de dag zelf nog op vrije voeten kwam, maar rechtbankvoorzitter Luc Hennart roept op tot enige nuance. “De maatschappij moet goed beseffen dat die persoon later nog een straf krijgt. Agenten zouden niet mogen reageren zoals gewone burgers, zij zijn professionals.”

De trieste feiten hebben indruk gemaakt op Fad. “Het enige wat toen nog door mijn hoofd flitste, was dat ik mijn familie en geliefden wilde terugzien”, klinkt het. “Je denkt niet meer na als politievrouw. Dit had veel slechter kunnen aflopen.”

De poppen gingen aan het dansen toen zij en haar collega in de Aarschotstraat een controle aan het uitvoeren waren bij nachtwinkels. Op het voetpad stond een tiental mensen van allochtone afkomst, een van hen droeg geen mondmasker. Hij gedroeg zich ook veel agressiever dan de rest.

“Zag mijn leven voorbijflitsen”

“Hij zei letterlijk dat hij me wilde wurgen. Op dat moment gaat er een electroshock van 2.000 volt door je lijf. Kijk maar naar wat er in Frankrijk recent allemaal gebeurd is. Ik zit 21 jaar bij de politie, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt.”

Toen Fad hem wilde arresteren, escaleerde de situatie. “Het draaide uit op een vuistgevecht. Enkele klappen kon ik ontwijken, andere niet. Op een bepaald moment greep hij me bij de keel. We zijn allebei op de grond gevallen en toen voelde ik zijn hand op mijn wapen. In een fractie van een seconde zag ik mijn hele leven voorbijflitsen.”

Dankzij het veiligheidssysteem kon gelukkig erger vermeden worden. Fad vocht voor wat ze waard was en wist na een tijdje zelfs de bovenhand te halen. Nog voor de opgetrommelde versterking opdaagde, was de situatie onder controle.

“Rode lap op een stier”

“Zulke feiten komen tegenwoordig constant voor”, zucht Fad. “Mensen hebben geen schrik meer van een politie-uniform. Integendeel, zoiets werkt als een rode lap op een stier.”

Wat nog meer frustreert, is het gevoel van straffeloosheid. Enkele uren na zijn arrestatie was de dader immers weer op vrije voeten. Hij kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten, maar dat zal allicht niet veel indruk maken. Fad voelt zich dan ook in de steek gelaten door het gerecht. “Je aanvaller zonder straf weer vrij zien komen, dat steekt. Maar natuurlijk keer ik terug op het terrein. We mogen daders niet het gevoel geven dat hun misdaden ook daadwerkelijk iets opleveren.”

Volledig scherm Luc Hennart. © Photo News

“Opleiding is cruciaal element”

Rechtbankvoorzitter Hennart begrijpt haar gevoel, maar plaatst een belangrijke kanttekening. “Het is niet omdat een verdachte vrijgelaten wordt dat hij later geen straf krijgt. Daar beslissen de procureur des Konings en eventueel een onderzoeksrechter over. In de pers verklaren dat er straffeloosheid heerst, klopt dus gewoon niet. Ze zou niet mogen reageren zoals een gewone burger, ze is een professional.”

Hennart denkt ook dat er een progressiemarge zit in de opleiding van agenten. “Ik zeg dit met het grootste respect, want ik heb vroeger zelf nog bij de rijkswacht en de politie gewerkt. Vanuit mijn oogpunt wordt er niet altijd even handig gereageerd op een situatie. Geweld mag niet met geweld beantwoord worden. Natuurlijk zullen heel wat mensen vinden dat ik makkelijk praten heb, maar een goede opleiding vormt een cruciaal element.”

Fad had eerder ook al bij de collega’s van La Dernière Heure getuigd. Daar verklaarde ze onder meer dat haar aanvaller bleef herhalen dat” hij de man was en niet zij dus”.