Agente getuigt over rellen in Brussel en aanval op collega: “Ik zag dat die mannen schopten om het leven uit haar te schoppen”

Een agente die vorige woensdag gewond raakte bij de rellen in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek , doet anoniem haar verhaal bij VTM Nieuws, om te schetsen hoe ernstig de situatie was. Zij en nog andere agenten werden helemaal ingesloten door de relschoppers. Eén van haar collega’s werd in mekaar geslagen en geschopt, terwijl zij machteloos moest toekijken.

De beelden spreken voor zich. In een zijstraat van de Brabantstraat proberen zes agenten een groep relschoppers tegen te houden, maar ze staan er helemaal alleen voor. Een van de aanwezige agenten getuigt: “Alles gaat zo snel. Ik zie rechts van mij een collega die een verkeersbord tegen zich krijgt, nog een collega die een grote steen tegen zich krijgt. Ik draai me naar links en zie Kelly iets tegen zich krijgen. Ik wil me invoegen, om langs elkaar te gaan staan, maar ik krijg de kans niet omdat er stenen vliegen.”

Yris is één van de agenten. Ze vertelt wat er is gebeurd, anoniem, want ze wil niet herkend worden. Ze voelde meteen dat het mis was. “Ik zag van dit gaat hier gewoon radicaal mislopen. Ge voelt dat gewoon. Dit is geen... Die zijn hier niet voor de boel af te breken, die zijn hier om ons gewoon letterlijk te lynchen”.

Doorgedraaid

Vooral haar collega en vriendin Kelly wordt omsingeld en krijgt zware klappen en stampen. “Ik zag dat die mannen schopten om het leven uit haar te schoppen, ik dacht die gaat dood. En ik ben toen letterlijk doorgedraaid.”

Yris is te ver om te helpen, maar haar vriendin kan uiteindelijk toch rechtkrabbelen dankzij enkele omstaanders: “Ik heb die vastgepakt, ze heeft dan twee stappen gezet en die is dan letterlijk in elkaar gevallen, die haar benen werkten niet meer mee. Ik en een andere collega zijn dan aan haar beginnen trekken, als gek, komaan, want de stukken bleven vliegen”.

Ze wordt met de ziekenwagen afgevoerd. Dankzij haar beschermend harnas heeft ze alleen maar kneuzingen. Yris zelf heeft een whiplash en een geblokkeerde rug. Ze werkt intussen al 15 jaar bij de oproerpolitie, maar dit heeft ze nog nooit meegemaakt. “Kelly en ik en de andere collega’s die dag dat hebben meegemaakt of die die dag aan de zijlijn stonden. We trekken elkaar er uiteindelijk wel door en we zorgen dat we er de volgende keer weer staan, dat proberen we toch”.

De agenten worden nu opgevangen door het stressteam van de federale politie.

Vakbond misnoegd

De politievakbond VSOA is behoorlijk misnoegd want het is de zoveelste manifestatie in Brussel die volledig uit de hand loopt.

Elf agenten gewond, een massale schending van de coronaregels, en een onduidelijke commandostructuur. De vakbond spreekt over een totaal verkeerde aanpak, en begrijpt ook niet dat de burgemeester de manifestatie in coronatijden heeft toegelaten. Ze eisen een onderzoek.