Agente getuigt op terreurproces over aanslag Maalbeek: “Kan beeld niet vergeten van vrouw die ik niet kon helpen”

Een agente van de spoorwegpolitie heeft op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 getuigd dat de gebeurtenissen haar voor het leven getekend hebben. Vooral het beeld van een vrouw die ze niet had kunnen helpen, blijft haar bij. “Ze is daar overleden, alleen.”

Sophie T. was een van de eerste politie-inspecteurs die de bewuste voormiddag metrostation Maalbeek binnengingen. Bij de start van haar getuigenis verklaarde de vrouw dat ze de beschuldigden “niet persoonlijk” kende, maar wel de familie Abdeslam omdat ze “in dezelfde wijk opgroeide”. Dat vormde geen probleem voor de voorzitster, omdat ze enkel kwam getuigen.

T. vertelde dat ze die dag op de terugweg was van Brussels Airport, waar ze met haar team versterking was gaan bieden. Toen bleek dat dat niet langer hoefde, werden ze naar het centrum van Brussel teruggeroepen. Het nieuws dat een collega-politieman, die ze persoonlijk kende, een been had verloren, hakte er zwaar in. Ter hoogte van het Montgomeryplein in Sint-Pieters-Woluwe hoorden ze via de dispatching over een explosie in Maalbeek. Meteen snelden ze ter plaatse.

Volledig scherm Een schets van de politievrouw die getuigde. © BELGA

“Drankautomaten niet meer op hun plaats”

Op de mezzanine viel het T. onmiddellijk op dat zelfs de enorme drankautomaten niet meer op hun plaats stonden, een teken van de enorme kracht die de explosie moet hebben gehad. De vrouw daalde met haar collega’s af naar het perron. Het eerste beeld dat ze kreeg toen ze de tweede wagon naderde, was dat van een vrouw die op de grond lag. Haar armen bewogen nog, maar het hoofd kon ze niet meer onderscheiden van het lichaam. “Op dat moment begon ik te denken dat er een tweede bom kon liggen. Ik kreeg angst en praatte erover met mijn collega. Maar op dat moment nam mijn politie-instinct het weer over en zei ik: ‘Bekijk het niet, we gaan vooruit.’”

De politie kamde vervolgens het metrostation uit om na te gaan of er nog een verdachte aanwezig was en of er nog een bom lag. T. zag hoe een brandweerman zich ontfermde over een huilend klein meisje.

“Een en al tristesse”

Op een gegeven moment besliste de politievrouw om samen met haar collega weer bovengronds te gaan. “We praatten met elkaar, we realiseerden ons het risico dat we liepen. We gaven elkaar zinnen om door te geven aan de familie, als er met ons iets zou gebeuren. Waarom? We waren bang. Er was Zaventem. En hier die eerste bom. We wisten niet wat er ons nog te wachten stond.”

KIJK. “Het lijkt wel een grap, slachtoffers van terreurproces zijn compleet in de war”

In de Wetstraat werden intussen gewonde slachtoffers verzorgd. Ziekenwagens reden af en aan. “Een en al tristesse. De situatie was op een bepaald moment zo overweldigend dat mijn collega en ik niet meer wisten wat te doen.”

“In de armen van mijn papa”

T. gaf tot slot aan dat het niet makkelijk was om alles te verwerken. “We hebben een uniform, we zijn moeilijke situaties en vreselijke zaken gewoon. Maar achter dat uniform zitten mensen. Die avond ben ik in de armen van mijn papa gevallen. Ik heb hem niet alles verteld om hem te beschermen.”

Later sprak de vrouw ook met het stressteam van de politie. “Alle herinneringen zitten in een hoekje, vervaagd, met de deur gesloten. Maar ze zijn er nog. Het heeft me getekend. Het enige waar ik problemen mee had, was het onthouden van de datum. Ik moest 22 maart 2016 echt vanbuiten leren. Maar nu nog, als ik ‘Maalbeek’ hoor, krijg ik rillingen. Het is een trigger. Ik kan het beeld niet vergeten van de verbrande vrouw op de grond. Ik kon haar niet helpen. Ze is daar overleden, alleen. Terwijl het onze functie is om te helpen.”

“Niemand is er ongeschonden uitgekomen”

Tanguy D. d. W. was op 22 maart brandweerofficier van wacht in de kazerne in Brussel. In eerste instantie werd hij ter plaatse geroepen na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Bij aankomst besliste hij meteen om extra ambulances te laten aanrukken.

“Het was onmogelijk om een balans te maken omdat er zoveel slachtoffers waren”, klonk het. Bovendien liepen de gewonden ook alle richtingen uit, wat niet bevorderlijk was om een overzicht te krijgen. “Wat ik daar zag, was onbeschrijfelijk. Niemand is ongeschonden uit die interventie gekomen.”

Volledig scherm Verdachte Sofien Ayari in de rechtszaal. © Photo News

“Automatische piloot”

De communicatie verliep niet van een leien dakje. “Er waren heel wat oproepen van hulpverleners. Dat zorgde voor een vertraging en een saturatie op het netwerk.”

En dan liep het nieuws van de explosie in Maalbeek binnen. “Op dat moment was ik al overgeschakeld op automatische piloot. Toen ik er aankwam, waren alle slachtoffers al geëvacueerd. De helft van het korps kreeg van mij de opdracht om te helpen bij het toedienen van de eerste zorgen. De anderen voerden een sweeping uit in de tunnels naar Schuman en Kunst-Wet om te kijken of er nog slachtoffers waren.”

“Drie dagen om menselijke resten te recupereren”

Eerder op de dag was ook de dienst Disaster Victim Identification van de federale politie aan de beurt gekomen. Christian D. verklaarde dat het drie dagen geduurd heeft om de lichamen en menselijke resten te recupereren.

Met deze getuigenissen is de eerste fase van de voorstelling van het onderzoek afgerond. Nu komt de klemtoon meer te liggen op het onderzoek zelf, de plaatsen waar de aanslagplegers samenkwamen om hun plannen te smeden en de safehouses.

Salah Abdeslam diende een medisch attest in en was vandaag dus niet aanwezig. Osama Krayem en Ali El Haddad Asufi kwamen wel naar de rechtbank, maar keerden bij aanvang van de zitting terug naar het cellencomplex.