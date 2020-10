Agente die Hitlergroet bracht tijdens fatale interventie: “Ik wilde een grapje maken”

De 25-jarige politievrouw die de Hitlergroet bracht tijdens een interventie op de luchthaven van Charleroi waarbij de 38-jarige Jozef Chovanec zwaargewond raakte en uiteindelijk overleed, bedoelde naar eigen zeggen “niets” met het gebaar. Dat vertelt ze in een interview aan De Standaard. “Ik wilde een grapje maken. Twee seconden later besefte ik dat ik in de fout was gegaan”, luidt haar verklaring.

De jonge vrouw werkte bij de luchtvaartpolitie van de federale politie in Charleroi. Van de zes gefilmde politiemensen - drie mannen en evenveel vrouwen- was zij de jongste van de bende die hielp bij het overmeesteren en het in bedwang houden van Jozef Chovanec op 24 februari 2018. Tijdens uitgelekte beelden was de politievrouw al dansend te zien: gebalde vuisten ritmisch in de lucht, met haar linkervoet stampend op de vloer. Ze bracht ook de Hitlergroet.

In een interview met ‘De Standaard’ vertelt de vrouw dat ze “niets bedoelde” toen ze de Hitlergroet bracht. “Ik wilde een grapje maken. Twee seconden later besefte ik al dat ik in de fout was gegaan” klinkt het. “Het was heel zwaar om die man in bedwang te houden. Humor is dan een manier van verwerken.” De politievrouw wijst erop dat ze nog nooit zoiets had meegemaakt tijdens een interventie.

Beelden in openbaarheid

“De beelden van die dramatische avond zijn op mijn netvlies gebrand. Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat de bewakingsbeelden op een bepaald moment ook in de openbaarheid zouden komen, maar het was een schok toen dat deze zomer ook effectief gebeurde terwijl het gerechtelijk onderzoek nog bezig was. Ineens had iedereen een oordeel over mij, zonder dat ik me kon verdedigen. Na enkele dagen ben ik gestopt met het lezen van de artikels. Het leek te gaan over iemand anders dan mij”, aldus de jonge agente aan De Standaard.

Eerder wees haar advocaat al dat er een gespannen sfeer hing nadat Chovanec zichzelf zwaar had verwond en zich agressief opstelde. Volgens haar raadsman was haar gestrekte arm een soort van tegenreactie. Omdat zij Chovanec in een vreemde taal - ze denkt Duits of een Slavische taal - verwijten hoorde maken. Dat de politie fascisten zijn. “Op dat ogenblik en in die context dacht ze dat die Hitlergroet grappig was. Fout, natuurlijk. Maar dat beseft ze zelf ook.”

Overgeplaatst

De politieagente zou naar verluidt onmiddellijk na het incident haar overste gecontacteerd hebben om haar excuses aan te bieden en te benadrukken dat er geen sprake was van antisemitische intenties. Nadat de beelden uitlekten afgelopen zomer, werd de agente overgeplaatst naar een binnendienst in Brussel. Daar oefent ze momenteel een administratieve functie uit.

“Het is voorlopig niet aan de orde, maar als het kan, wil ik ook terugkeren naar Charleroi. Ik werkte er in een fantastisch team en door wat we meegemaakt hebben, zijn we nog hechter dan vroeger. Het is loodzwaar geweest, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek”, klinkt het nog.

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep van Bergen heeft deze maand een reconstructie van de feiten bevolen in de zaak-Chovanec. Het onderzoek in de zaak blijft in handen van de rechter die het momenteel voert.

