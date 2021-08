Agent stapt uit het leven in politiecommissariaat

INTERVIEW. Gewezen hoofd van cel pedofilie: “Opscheppen over kindermis­bruik en achteraf leugenaar blijken? Nee, nog nooit meegemaakt”

31 juli “Ikzelf heb in mijn carrière nooit meegemaakt dat een vermeende pedoseksueel opschept over daden die hij zou hebben gepleegd, en dat het achteraf leugens bleken te zijn.” Dat zegt Peter De Waele, zeventien jaar lang hoofd van de cel pedofilie van de federale politie, naar aanleiding van het onderzoek dat loopt naar de acteur die tegen een undercoverjournalist heeft beweerd dat hij kinderen seksueel heeft misbruikt. “Maar,” zegt De Waele, “ik was ook altijd extreem objectief. Die man is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.”