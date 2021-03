Agent die Mawda (2) doodschoot gaat in beroep tegen veroordeling

Zeeuws-Vlaanderen Gebroeders Azimi van ‘The Sky is the Limit’ opgepakt in fraudezaak, politie valt binnen in hotel

9 maart De Nederlandse politie is dinsdagmorgen binnengevallen in hotel De Elderschans in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg (Sluis), eigendom van de gebroeders Azimi. Dat melden onze collega's van Provinciale Zeeuwse Courant. Speurders namen computers, documenten en USB-sticks in beslag bij de ex-voorzitter van Patro Eisden. De broers zijn opgepakt.