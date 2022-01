Afwezig door corona: alles wat je moet weten over ziektebriefjes en attesten tijdens omikrongolf

Veel werknemers die door een coronabesmetting moeten thuisblijven, weten niet welk attest ze precies nodig hebben. Maar liefst veertig procent dient bij de werkgever een doktersattest in, terwijl dat eigenlijk een quarantaineattest zou moeten zijn. Dat blijkt uit een recente bevraging van ondernemersnetwerk Unizo. Wat is het verschil tussen een traditioneel ziektebriefje en een quarantaineattest? Wanneer heb je zo’n attest nodig? En moet je hiervoor naar de huisarts? Wij maken een overzicht.

Wat is het verschil tussen het traditionele ziektebriefje en een quarantaineattest?

Wanneer je je ziek voelt, breng je zo snel mogelijk je werkgever hiervan op de hoogte en contacteer je uiteraard de huisarts voor een medisch onderzoek. Indien een patiënt die vermoedelijk Covid-19 heeft, zich meldt bij de huisarts, dan moet er een test afgenomen worden. De huisarts stelt een arbeidsongeschiktheidsattest (het traditionele ziektebriefje) op als een patiënt symptomen vertoont. Indien iemand tijdens de quarantaine pas symptomen krijgt, dan krijgt deze patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest op de dag(en) van de symptomen. Het arbeidsongeschiktheidsattest of ziektebriefje moet je aan de werkgever bezorgen.

De Groep van Experts belast met de Exit-Strategie (GEES) heeft een variant op het medisch attest van arbeidsongeschiktheid uitgewerkt: het medisch getuigschrift van quarantaine. Een zogenaamd ‘quarantainegetuigschrift’ wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven wegens het feit dat zij in nauw contact hebben gestaan met een coronapatiënt. Wie in quarantaine moet, maar wel 100 procent kan telewerken, heeft in principe geen quarantaineattest nodig voor de werkgever.

Wanneer moet ik de huisarts contacteren?

Wanneer je je ziek voelt en niet kunt werken, neem je wel contact op met je huisarts. De huisarts beslist of er een staalafname moet gebeuren. Indien er geen staalafname moet gebeuren, dan oordeelt de arts welke behandeling en attestering noodzakelijk is. Indien er wel een staalafname moet gebeuren — omdat de patiënt symptomen van Covid-19 vertoont — dan geeft de arts de patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest (traditioneel ziektebriefje) van 7 dagen.

Hoe kun je het quarantaineattest krijgen? Moet je bij de huisarts langsgaan?

Het quarantainegetuigschrift wordt voorzien door de Vlaamse overheid. Het attest wordt opgesteld door de medewerkers van het callcenter die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs. In principe verloopt dit dus automatisch. Het attest wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je eerder opgaf aan de overheidsinstanties en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Je hoeft de huisarts dus niet te contacteren.

Wat als ik geen quarantaineattest ontvangen heb?

Als je het quarantainecertificaat niet hebt ontvangen via één van de twee bovengenoemde kanalen (e-mailadres of eBox), maar je hebt wel een sms met de quarantainecode ontvangen, dan kan je het via deze website aanvragen.

Als je geen code hebt ontvangen, dan kun je alsnog de huisarts contacteren. De huisarts kan beslissen om zelf een quarantaineattest uit te schrijven of kan vragen aan de patiënt om nog even te wachten op de sms van het callcenter.

Welke gevolgen heeft dit voor mijn loon?

Door een doktersbriefje in te dienen, kunnen werknemers terugvallen op hun volledig loon, waar ze bij een quarantaineattest slechts zeventig procent van hun loon behouden. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Of je nu wel of niet een ziektebriefje moet afgeven op het werk, staat te lezen in het arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst. Breng je je werkgever niet onmiddellijk op de hoogte of bezorg je het gevraagde doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn, dan heb je geen recht op gewaarborgd loon.

