Afstand houden hoeft niet meer vanaf 9 juni volgens ontwerp ministerieel besluit: “Verantwoordelijkheid weer aan mensen geven”

Een ontwerp van ministerieel besluit dat minister Verlinden dinsdag verspreidde, zet de geldende contact- en afstandsregels volgens de kranten helemaal op de helling. “De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer”, noteert de minister. Of lees: de bubbel en de knuffelcontacten kunnen vanaf de versoepelingen van 9 juni de prullenmand in. Al wordt het nog steeds “sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand en de maskerdracht maximaal na te leven.”

“Verantwoordelijkheid weer aan mensen geven”

“We zijn de afgelopen maanden heel ver moeten gaan in regels op te leggen voor wat mensen thuis kunnen doen. Dat is heel verregaand en hebben we nooit gekend vóór corona. Op een moment dat je ziet dat de cijfers goed gaan, dankzij de vaccinaties, is de omslag gemaakt om die verantwoordelijkheid voor wat dingen thuis betreft terug te geven aan de mensen. We weten dat we ook niet bij iedereen thuis willen gaan kijken”, zegt Verlinden aan VRT NWS.

“De regeling rond knuffelcontacten zal vervangen worden door de regel van vier”, klinkt het op het kabinet van minister Verlinden. Ook op café of in de cinema zal je immers met vier binnen mogen. “Alleen gaan we nu niet meer regelen welke vrienden dat mogen zijn”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die eerder al eens had laten vallen “dat de term ‘knuffelcontact’ verdwijnt”.

Infectiologe Erika Vlieghe besprak de kwestie vrijdagavond nog op een overleg van het adviesorgaan GEMS, dat ze voorzit. “De politiek zal het zelf moeten uitleggen. Wij hebben dit alleszins niet in ons advies geschreven”, aldus Vlieghe.

Quote Ik hoop dat mensen hun gezond verstand blijven gebruiken. We kunnen nog niet alle remmen loslaten Professor infectieziekten Steven Callens (UGent)

Professor infectieziekten Steven Callens (UGent), ook lid van de GEMS, heeft begrip voor het feit dat men meer de nadruk wil leggen op vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, maar uitte ook zijn bezorgdheid. “We zitten niet in dezelfde situatie als vorige zomer. Toen waren er minder patiënten in de ziekenhuizen en minder bevestigde gevallen, en was er ook minder viruscirculatie”, legde hij deze ochtend uit op Radio 1.

“Er zijn wel een aantal elementen sterk veranderd: de vaccinaties, we weten veel beter hoe we moeten omgaan met het virus en de politiek weet welke beslissingen ze moet nemen als het de foute kant opgaat. Daarnaast is ook ons gezondheidssysteem aangepast.”

Anderzijds wil Callens er ook op wijzen dat de vaccinatiegraad nog altijd niet hoog is. “We zitten nog niet aan 70 procent. Eén vaccin beschermt minder tegen de overdacht van het virus. Dat zijn toch elementen waarmee we rekening moeten houden en waardoor je hoopt dat mensen hun gezond verstand blijven gebruiken. We kunnen nog niet alle remmen loslaten.”