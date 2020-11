Afspreken met vier in de tuin mag, maar alleen knuffelcontact mag naar toilet

Verwarring troef afgelopen weekend over de vraag of je nu wel of niet met vrienden mag afspreken in de tuin, met hoeveel en op welke manier. We zetten de regels even op een rij.

“Ik kan niet verbieden dat mensen buiten met vier afspreken als ze de afstand respecteren”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag in De Zevende Dag. Daarmee leek ze te herhalen wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vrijdagavond al had verklaard in Terzake. Hij wees er toen op dat in de buitenlucht de regels rond samenscholing van kracht waren. “Je mag buiten met maximaal vier mensen tegelijk samenkomen, tenzij je een groter gezin bent dat onder hetzelfde dak woont”, klonk het.

Verlinden drukte er wel op dat er een aparte ingang naar de tuin moet zijn, om te vermijden dat het bezoek door het huis moet. “Als je eerst langs binnenruimtes moet voor de gasten de tuin bereiken, dan kan het niet”, zei ze. Met andere woorden: alleen wie in een open of halfopen bebouwing woont kan mensen ontvangen in de tuin, mensen die in een rijhuis wonen niet.

Geluk

“Ik begrijp uiteraard ook dat niet iedereen het geluk heeft om een tuin of terras te hebben dat voldoende ruim is om dat soort samenkomsten te laten plaatsvinden", zei ze verder, “want het is natuurlijk zo dat je nog altijd de sociale afstand moet respecteren. Het zal dus niet voor iedereen kunnen.”

Met andere woorden: met zijn vieren afspreken in de tuin rond een vuurkorf mág, maar alleen als je de tuin langs buiten kan bereiken. Je moet afstand houden en mag niet naar binnen, ook niet als je naar toilet moet of nog iets te eten of te drinken wil halen. De enige voor wie een uitzondering geldt, is het knuffelcontact. Dat mag je ook gewoon binnen ontvangen en met die persoon hoef je de sociale afstand niet te respecteren.

De mensen met wie je in de tuin afspreekt, mogen altijd anderen zijn. Verder geldt de regel dat kinderen jonger dan 12 jaar niet meetellen. Twee koppels met drie kinderen van bijvoorbeeld drie, vijf en negen kunnen zonder problemen afspreken. Als er bijvoorbeeld een tiener van 14 jaar bij is, telt die wel mee als één van de vier.