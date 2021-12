Afspraak vanavond om 20 uur aan uw voordeur: nog één keer een groot applaus voor de helden van de zorg

ONZE OPINIE. “Laat ons vanavond om 20 uur nog één keer tonen hoe dankbaar we alle ‘helden van de zorg’ zijn”

De beste lezers ter wereld hebben het beslist: de Belg van het jaar is... ‘de helden van de zorg’. Al die huisartsen, specialisten, bedienden, verpleegkundigen en poetsvrouwen en -mannen kregen olympisch goud in de jaarlijkse verkiezing van Het Laatste Nieuws en HLN.be. Omdat ze er nog maar eens voor gingen. Een derde, een vierde en binnenkort een vijfde keer. Daarom roepen we jullie op om hen samen met de kijkers van VTM Nieuws en de luisteraars van Q Music en Joe nog één keer een oorverdovend applaus te schenken. Afspraak: vanavond om 20 uur aan uw voordeur of door uw venster. Yes we can!

