Afschaffen of niet? Commissie buigt zich over toekomst van de Senaat

Lucien Rigaux is assistent grondwettelijk recht aan het Centre de Droit public van de ULB. Warren J. Newman is lid van de Commissie van Venetië, een adviesorgaan van de Raad van Europa over het Europees constitutioneel recht dat landen bijstaat bij de hervorming van hun wetten en politieke instellingen.

“Het is belangrijk dat we het debat over de toekomst van de Senaat ook hier, in de Senaat, opstarten. Het is een debat dat raakt aan de fundamenten van onze democratie en waar veel burgers een mening over hebben. Ik vind het de verantwoordelijkheid van elke politieke instelling om zichzelf in vraag te durven stellen, en zich af te vragen of ze nog een rol te spelen heeft in een efficiënt en slagkrachtig België”, aldus nog de Senaatsvoorzitster.