Afluisteren, post openen en stiekem plaatsen doorzoeken: Belgische inlichtingendiensten doen het steeds vaker

Basisver­keers­re­gels goed gekend, recente wijzigin­gen minder

20 november De basisregels in het verkeer zijn in Vlaanderen goed gekend, maar sommige recente regels of wijzigingen zijn dat veel minder. Dat blijkt uit De Grote Verkeersquiz, die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) dit jaar voor de elfde keer organiseerde. Ongeveer 412.000 personen vulden de quiz volledig in.