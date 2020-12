Afhaalmenu's voor eindejaarsperiode bij tal van zaken nu al uitverkocht

Tartaar van langoustine. Cannelloni met kreeft. Hertenkalf. Witte chocolade met mango. Als het water u in de mond loopt, moeten we u helaas teleurstellen: dit kerst- en nieuwjaarsmenu is al uitverkocht, staat op de website van restaurant EssenCiel in Leuven. Bij kreeftenrestaurant Le Grand Bleu in Gent klinkt dat zo: "Erik Van Looy zou zeggen: 't is gebeurd. Kerstavond is volzet." Ook Le 54 in Tongeren heeft eind dit jaar geen enkel plekje meer vrij in hun koelkasten, net als Pacht 26 in Gijzegem bij Aalst. Voor 105 euro heb je daar een menu voor twee personen: drie hapjes, zes koude en warme voorgerechtjes om te delen, een hoofdgerecht en een dessert. En wie wat anders wil dan het glas wijn dat hij op een doordeweekse avond voor televisie drinkt, kan z'n meeneembox tijdens het aanschuiven vullen met "een paar leuke wijnen die perfect passen bij de gerechten". Takeaway bereikt ongekende hoogtes nu we de feestdagen in héél beperkte kring moeten vieren - uw gezin plus één knuffelcontact of twee knuffelcontacten voor singles.