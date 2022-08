Afghanen protesteren aan Brussel-Centraal tegen talibanregime

De aanwezige betogers hadden enkele foto’s en spandoeken bij zich om de situatie in Afghanistan aan te kaarten. Ze vragen aandacht voor de moeilijke situatie in het land, want de bevolking leeft er al jaren in oorlogssituaties. Enkele Afghanen die in België wonen getuigden hoe de bevolking ter plekke in armoede leeft en moet omgaan met de dagelijkse dreiging van de taliban. Ze klagen tegelijkertijd aan dat te weinig Afghanen die naar België komen, hier erkend worden of een statuut krijgen voor asiel.