Afghaanse asielaanvragen kunnen opnieuw afgewezen worden, gedwongen terugkeer nog niet mogelijk

Volgens het CGVS is de situatie de voorbije maanden veranderd. "Na een grondige analyse beschikken we nu over voldoende informatie over de situatie in Afghanistan om de dossiers op een individuele basis te beoordelen. Vanuit veiligheidsoogpunt is Afghanistan niet langer een algemene bedreiging. Het geweld is nu in de meeste gevallen gericht tegen individuen of groepen mensen", zegt commissaris-generaal Dirk Van Den Bulck in ‘La Libre’.