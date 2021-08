Afgeslankte Antwerp Pride gaat van start in Rivierenhof

Antwerpen Opnieuw geen parade tijdens Antwerp Pride 2021, wél rol­schaatspar­cours, concert in Rivieren­hof en fotoroute

6 juli De veertiende editie van de Antwerp Pride is er opnieuw eentje zonder grote parade of festivals, maar van 11 tot 15 augustus krijgt Antwerpen toch alle kleuren van de regenboog. Zo staan er heel wat activiteiten op het Operaplein gepland - zoals een ‘Rainbow Roller Skate’ -, een openingsavond in het Rivierenhof en een nieuwe Trail of Stories-fotoroute. Met het thema Not Just Words wil deze editie van Antwerp Pride stilstaan bij haatspraak online én offline.