Afgelopen weekend meer dan 600 nieuwe ziekenhuisopnames, maar er mochten ook bijna 300 patiënten terug naar huis

Er waren gisteren, op een zondag, liefst 257 nieuwe ziekenhuisopnames. Zaterdag waren dat er zelfs 351. Het is al van half april geleden dat dit aantal zo hoog was. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames de afgelopen zeven dagen komt op afgerond 252 nieuwe opnames per dag, dat is een stijging met 100 procent en dus een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Vrijdag waren er 240 nieuwe opnames, donderdag 284 en woensdag 255.

Zonder de strengere coronamaatregelen die sinds maandag gelden, zou de maximumcapaciteit van de afdelingen intensieve zorgen in onze ziekenhuizen midden november bereikt worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. “Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden verdubbelt om de acht à negen dagen”, zegt Van Gucht. “Daardoor kunnen we verwachten dat we deze week al de kaap van 500 patiënten op intensieve zorgen zullen overschrijden.” Aan het huidige tempo wordt dat aantal al 1.000 tegen het einde van de maand. “Als het tempo dan verder aanhoudt, en indien we geen verdere bijkomende maatregelen hadden genomen, was het te verwachten dat we ergens midden november aan 2.000 patiënten op intensieve zorgen zouden zitten en dat is de maximumcapaciteit.”