Afgelopen week 16,5 procent minder verkeer op Vlaamse snelwegen

Op die dagen was er op de Vlaamse snelwegen ook 37 procent minder filedruk dan in dezelfde week in 2019. In de Antwerpse regio lag die filedruk 53 procent lager, in de Brusselse regio was dat 48 procent lager. Enkel in de omgeving van Gent was de filedruk veel zwaarder dan gewoonlijk. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is dat het gevolg van langdurige werkzaamheden en daarmee gepaard gaande files in de regio.