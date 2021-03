Afgelopen vijf jaar 403 mensen met extremistisch profiel vrijgelaten uit gevangenis

Roeselare 41-jarige bestuurder sterft na klap met Tesla tegen elektrici­teits­paal

11:43 Langs de Izegemsestraat in Roeselare is zaterdagavond omstreeks 18 uur een 41-jarige bestuurder van een Tesla om het leven gekomen bij een ongeval. De bestuurder verloor de controle over het stuur en knalde tegen een betonnen elektriciteitspaal. Voor de 41-jarige kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse.