Afbraak van getroffen huizen gestart in Pepinster

Vlaanderen onder Europees gemiddelde voor diploma's wiskunde, wetenschap­pen en technolo­gie

12:24 In 2019 was 20 procent van het totale aantal uitgereikte diploma’s in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een diploma in wiskunde, wetenschappen of een technologische richting. Daarmee doen we het slechter dan gemiddeld in Europa, waar het om ongeveer een kwart van alle diploma’s gaat.