Advocaten verdachten Operatie Sky dagvaarden minister Van Quickenborne

De advocaten van de drie beklaagden slepen Van Quickenborne voor de kortgedingrechter in Brussel, in zijn rol van vertegenwoordiger van de Belgische Staat. "We vragen dat het volledige moederdossier rond Sky ECC overgemaakt wordt", legt advocaat Frank Scheerlinck uit. Net als zijn collega's Sam Vlaminck en Jorgen Van Laer liet hij gisteren de dagvaarding betekenen door een deurwaarder.

Het kraken van de bij criminelen razend populaire berichtendienst Sky ECC gebeurde in een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een Mechelse onderzoeksrechter. De vele dossiers waarin sindsdien honderden arrestaties gebeurden, zijn afgeknipt van dat zogenaamde moederdossier. Dat leidde het afgelopen jaar al geregeld tot discussies in de rechtbank. De advocaten van de beklaagden in al die dossiers vinden dat ze het volledige moederdossier moeten kunnen inkijken om zich correct te kunnen verdedigen. Het parket wil dat niet toestaan.

Dat leidt nu tot de opmerkelijke demarche. "Ik wil de legaliteit kunnen toetsen, ik wil zien wie Sky ECC gekraakt heeft. Waren het Belgen, Nederlanders of Fransen?", zegt meester Scheerlinck. "Wij moeten kunnen zien welke methode en procedure er gevolgd zijn. We leven in een rechtsstaat, het is niet omdat de procedure in de diepvries beland is dat we ons wetboek moeten weggooien.”