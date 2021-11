Advocaten van hongerstakers: "Regering moet dossier opnieuw in handen nemen”

ONZE OPINIE. Stakend personeel en hongersta­kers in aantocht. Sammy Mahdi moet vol aan de bak

Sammy Mahdi (CD&V) zet zich beter schrap. Nu valt de opvangcrisis in dit land tussen de plooien van de pandemie. Maar straks, als we gewend zijn aan dat mondmasker en de coronapas, komen de problemen rond migratie meer boven water. Gisteren legde het personeel van Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asiel in Brussel, opnieuw het werk neer. Voor de tweede keer in één week. Dat gebeurt niet elk jaar. Dan moet je als staatssecretaris voor Asiel en Migratie op je tellen letten.

28 oktober