Advocaten erkennen fouten van Fabre op dag 2 van het proces: “Maar mijn cliënt is geen crimineel”

“Geen seks, geen solo”: proces tegen Jan Fabre start vandaag, dit is alles wat u moet weten

Vandaag start in Antwerpen het proces tegen Jan Fabre (62). De kunstenaar kwam in 2018 in volle #metoo-debat in opspraak. (Ex-)medewerkers van Fabre beschuldigden hem van pesterijen, intimidatie, machtsmisbruik, psychologische spelletjes en seksueel overschrijdend gedrag. Wat wordt hem in Antwerpen precies ten laste gelegd? Welke straf riskeert hij daarvoor? En wie zijn de vrouwen die zich tegen Fabre keren?

25 maart