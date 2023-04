Advocate van mama Sanda Dia staat baron Ullens bij

De baron zat vorige week woensdag naast zijn vrouw in de auto toen zijn zoon Nicolas Ullens (57) hen in het Waals-Brabantse Lasne opzettelijk aanreed en zijn stiefmoeder doodschoot. Guy Ullens de Schooten zag de liefde van zijn leven voor zijn ogen sterven. De twee waren 32 jaar samen. Zelf raakte de 88-jarige baron lichtgewond. “Gezien de omstandigheden houdt hij zich zeer kranig”, zegt Buisseret. De advocate wil geen commentaar kwijt over het onderzoek en het mogelijke motief. Het parket van Waals-Brabant maakte eerder bekend dat alles draait om “een financiële kwestie”. De jongste zoon van de baron zou het heft in eigen handen genomen hebben na een discussie over centen. Hij zou al lang vinden dat zijn stiefmoeder het familiefortuin verkwanselde.

Nathalie Buisseret is een ronkende naam in de advocatuur. Geen enkele vrouwelijke advocaat stond al zo vaak voor het assisenhof als de perfect tweetalige Nathalie Buisseret. Ze was ook een van de gezichten van de Canvas-reeks Strafpleiters. Het grote publiek leerde haar recent nog kennen als de advocate van Annemie De Vel - dat is de mama van Sanda Dia. In een kort, maar krachtig pleidooi beschreef Buisseret wat de moeder van Sanda Dia dag in, dag uit meemaakt. “Recht uw rug”, zei de advocate tegen de beklaagden. Buisseret vroeg hen ook uw verantwoordelijkheid op te nemen. Achteraf viel de mama van Sanda Dia een van de Reuzegommers in de armen.