Advocate van Abdeslam dreigt met Cassatie als college beslist om extra straf voor hem uit te spreken

De kwestie is juridisch technisch. Het zit zo: de verdediging van Salah Abdeslam hamert erop dat voor Abdeslam artikel 62 van het strafwetboek van toepassing is. Dat artikel stelt dat alleen de zwaarste straf uitgesproken wordt bij een samenloop van misdaden. Dat zou voor Abdeslam betekenen dat enkel de zwaarste straf van tel is en dat is de straf die eerder al tegen hem werd uitgesproken in Parijs, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015.

“Zal Cassatie niet doorstaan”

“Jullie zijn gebonden en verplicht om artikel 62 toe te passen. Als jullie dat niet doen, dan zal het Cassatie niet doorstaan”, stelde Paci donderdag op het proces rond de aanslagen van 22 maart in Brussel. Gisteren betoogde de advocate ook al vurig dat Abdeslam een extra straf geven bovenop zijn levenslange celstraf die hij kreeg in Parijs, “illegaal” zou zijn. Het federaal parket had eerder deze week in zijn requisitoir gepleit dat Abdeslam wel degelijk nog een extra straf kan krijgen.

Advocaten van Abrini vragen ook om artikel 62 toe te passen

De advocaten van Mohamed Abrini vroegen donderdag eveneens aan het hof om voor hem artikel 62 toe te passen en hem dus geen extra straf op te leggen bovenop die voor de aanslagen van Parijs. Zij wezen ook op verzachtende omstandigheden waarmee het hof volgens hen rekening moet houden.

“Volgens het parket zijn er voor geen enkele van de beschuldigden verzachtende omstandigheden, dat is ongezien”, stelde Laura Pinilla. “Maar zijn er in alles wat we de afgelopen maanden hebben gehoord geen verzachtende omstandigheden?”

Zo vroeg ze het hof om rekening te houden met Abrini’s actief berouw. “We pleiten geen ‘vrijwillige terugtred’, dat had ik al aangekondigd. Die bestaat alleen wanneer iemand vóór het misdrijf afziet van zijn deelname. Maar we hebben schuldig gepleit, vrijwillige terugtred kan niet meer nadat twee bommen zijn afgegaan”, aldus Pinilla. “Maar door zijn bom niet te laten ontploffen is er sprake van ‘actief berouw’.”

Daarnaast wijst Pinilla op Abrini’s parcours: het feit dat hij deelnam aan het onderzoek, dat hij zijn spijt uitsprak en dat hij toegevingen deed. “Door te beslissen om op 22 maart zijn bom niet te laten ontploffen, heeft Abrini rechtstreeks en opzettelijk de menselijke schade verminderd”, aldus Pinilla. “Als laf zijn betekent dat je weigert om mensen te doden of te verwonden, als dat betekent dat je het leven verkiest boven de dood. Laat ons dan allemaal laf zijn.”