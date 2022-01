Advocate van 12-jarige jongen die agent neerstak: “Hij is enorm aangeslagen”

Peer Jeugdrech­ter plaatst 12-jarige die agent neerstak in Peer voorlopig drie maanden in halfopen instelling

In Peer is donderdag een wijkagent neergestoken toen die na schooltijd het verkeer stond te regelen aan de Collegelaan. De dader, een amper 12-jarige jongen, verscheen deze namiddag voor de jeugdrechter wegens poging tot doodslag. De jeugdrechter legde hem voorlopig drie maanden in een halfopen instelling op, bevestigt de advocate van de jongen. Intussen zijn er beelden opgedoken waarop te zien is hoe de 12-jarige de politieman twee keer in de rug steekt met een mes. De agent raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

16:53