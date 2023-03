Advocate rondt onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij Plopsa af

Hiphopster Coely: “In de verloska­mer stonden de gynaeco­loog, zijn assistent, een stagiair en een vroedvrouw. Maar het waren enkel mijn man en ik”

Ze won een MIA en wordt geprezen als het grootste hiphopwonder van ons land, maar niks daarvan is de Antwerpse Coely in de schoot geworpen. Opgegroeid in een gezin waar misbruik was. Thuis weggegaan op haar zeventien. En in een knoert van een depressie gesukkeld. “Ik dacht: wat doe ik hier nog? I just wanted to kill myself. Ik was alleen thuis en klaar om het te doen, when an angel spoke to me.”