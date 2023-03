Advocate Abdeslam wil vrijspraak voor feiten in Brussel en Zaventem

Delphine Paci, de advocate van beschuldigde Salah Abdeslam, heeft donderdag de jury op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 gevraagd om hem vrij te spreken voor moord en poging tot moord. Michel Bouchat, de andere advocaat van Abdeslam, benadrukte dat er maar één vraag telde, bij het bepalen van zijn schuld: wat is het precieze aandeel van Abdeslam in de moord en poging tot moord op 22 maart 2016 van de slachtoffers die werden geïdentificeerd.

Op het proces over de aanslagen krijgen de advocaten van de verdediging donderdag de kans om een commentaar te geven na de vragen die vorige maand gesteld werden aan onderzoekers en onderzoeksrechters over het onderzoek. Paci begon haar betoog door de jury erop te wijzen dat de beschuldigingen tegen hem in twee delen op te splitsen zijn: deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, en moord en poging tot moord.

Paci hekelde dat het federaal parket een mistgordijn zou ophangen en alles op een hoopje gooit. Zo opperde het parket dat het speciale hof van assisen in Parijs de aanslagen als één enkele plaats-delict behandelde en het vroeg om hetzelfde te doen voor de aanslagen in België. Paci wees erop dat het hof in Parijs een onderscheid maakte tussen het lidmaatschap van een terroristische organisatie en de feiten van 13 november 2015. De enkele plaats-delict ging over het Stade de France, de terrassen, de Bataclan. "Het gaat niet verder", zei ze. Het is een basisprincipe van een democratie dat iemand slechts veroordeeld wordt voor wat hem individueel verweten wordt, klonk het ook.

Paci overliep zeven punten die volgens het parket zouden wijzen op de betrokkenheid van Abdeslam bij de aanslagen van 22 maart 2016. Zo ging het over Abdeslams lidmaatschap van de terreurcel. Toen hij terugkeerde na 13 november 2015 vervoegde hij niet de cel van Brussel, maar nog die van Parijs, benadrukte Paci. Ze voerde daarbij ook aan dat het de verschillende 'emirs', degenen die de bevelen uitdeelden in Syrië, Vorst en Schaarbeek, waren die de beslissingen namen. De rest zou niet betrokken geweest zijn. "Het parket zegt ook dat iedereen inwisselbaar is. Maar Abdeslam is niet Abrini en hij was niet in Zaventem", zei Paci. Aan het einde van haar betoog vroeg Paci om Abdeslam vrij te spreken voor de feiten in Brussel en Zaventem, dus voor moord en poging tot moord.

Haar confrater Michel Bouchat kwam daarna ook nog kort tussen. Iemand kan lid zijn van een terreurcel, zonder schuldig te zijn aan feiten die andere leden van de cel plegen, argumenteerde die. Hij zei daarom dat er maar één vraag telde: wat is het precieze aandeel van Abdeslam in de moord en poging tot moord op 22 maart 2016 van de slachtoffers die werden geïdentificeerd?

