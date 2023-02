Advocaat Walter Van Steenbrugge: “Mijn cliënt Peter C. was in geen honderd miljoen jaar van plan aanslag te plegen tijdens verkiezing Miss België”

Peter C., een 46-jarige man uit Lommel, werd juist op tijd onderschept. Dat is de dag na de Miss België-verkiezing overduidelijk geworden. C. stond al zwaarbewapend op de parking van het Proximus Theater in De Panne toen de politie hem lokaliseerde. Wat was zijn plan? En waarom zat die Nederlandse vrouw in zijn huurwagen? Dit is wat we weten over Peter C., die inmiddels is aangehouden, maar bij monde van zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ontkent dat hij een aanslag wilde plegen.