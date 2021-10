Advocaat Walter Damen: “Het zou me een plezier doen als er evenveel aandacht zou gaan naar preventie als naar druggebruik”

Schip dat met 1,3 ton cocaïne op weg was naar Antwerpen onder­schept door Marokkaan­se politie

6:03 De Marokkaanse politie heeft maandag meer dan 1,3 ton cocaïne onderschept in Tanger, in het noorden van het land. De drugs waren afkomstig van Brazilië en onderweg naar de havens van Antwerpen en Portbury, in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.